Lavori Pubblici e Casa Roma. Raggi nomina due nuovi assessori: "Daranno un contributo importante per rilancio della città" Gatta ai Lavori Pubblici e Castiglione alla Casa. Mazzillo. La delega al patrimonio era prima dell'assessore Andrea Mazzillo che resta in giunta ad occuparsi di bilancio dopo che aveva rimesso le deleghe

Condividi

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha nominato Margherita Gatta assessore ai Lavori Pubblici e Rosalba Castiglione assessore al Patrimonio e Politiche abitative. La prima cittadina ha firmato un'ordinanza per assegnare le deleghe alle nuove assessore. "Entrano a far parte della nostra squadra due professioniste di grande esperienza che sono sicura daranno un contributo importante in due settori strategici e delicati dell'Amministrazione - commenta Raggi - Ho chiesto a Margherita e Rosalba di mettere a disposizione le loro competenze per realizzare il nostro programma di governo per il rilancio della città"."Innanzitutto vorrei dire grazie alla sindaca Virginia Raggi per la fiducia dimostratami - afferma Gatta - E' una sfida che accetto con grande senso di responsabilità ma anche determinazione. Il settore dei lavori pubblici è uno di quelli che è stato più colpito dallo tsunami di Mafia Capitale. Rispetto al passato quest'Amministrazione ha invertito la rotta e proseguirà la sua azione lungo la direttrice della legalità. La priorità è la manutenzione delle strade. Le risorse ci sono e diversi cantieri sono già partiti"."Sono davvero orgogliosa di questo incarico conferitomi dalla sindaca Virginia Raggi - dichiara Castiglione - I settori del Patrimonio e delle Politiche abitative sono stati abbandonati da decenni da una politica irresponsabile che ha causato scandali come quello di Affittopoli e vere e proprie emergenze sociali. Metteremo ordine, valorizzando da una parte il patrimonio immobiliare di Roma Capitale che deve rappresentare una risorsa e non più uno spreco e dall'altra mettendo in campo un piano per dare risposte ai tanti cittadini che hanno diritto alla casa".La delega al patrimonio era prima dell'assessore Andrea Mazzillo che resta in giunta ad occuparsi di bilancio dopo che aveva rimesso le deleghe: "Con la sindaca abbiamo avuto un chiarimento utile e franco - ha dichiarato nei giorni scorsi - D’altra parte, quello tra me e Virginia è un rapporto di stima consolidato. Ora è tempo di mettere da parte ogni polemica e continuare a lavorare concretamente per Roma".Margherita Gatta, laureata in Giurisprudenza, dal 1992 ha lavorato per la Cassa nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa). In particolare ha operato come dirigente apicale nell'ufficio Contratti della Direzione Amministrazione e Controllo. La sua attività ha interessato tutte le categorie degli appalti pubblici finalizzati a garantire lavori, servizi e forniture necessari al mantenimento del notevole patrimonio immobiliare dell'istituto. Da giugno 2017 è entrata a far parte dello staff dell'Assessorato all'Urbanistica e Infrastrutture di Roma Capitale.Rosalba Castiglione, laureata in Giurisprudenza, è specializzata nella consulenza legale in ambito di progettazione, programmazione e definizione di processi complessi di acquisizione, gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici e privati. In questo settore ha acquisito esperienze in importanti studi legali, in Italia e all'estero, e in diverse società internazionali specializzate nell'asset management.