E' accaduto ieri sera alle 23.30 Roma. Reagisce a rapina, gli sparano alla testa: grave 25enne Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante e i colleghi del Nucleo Investigativo. I due sono ricercati

Un ragazzo di 24 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Giovanni di Roma dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, ieri sera al culmine di un tentativo di rapina, in via Teodoro Mommsen, nella zona di Colli Albani.Il giovane si trovava in compagnia della fidanzata, una 25enne di origini ucraine, e stavano per raggiungere i loro amici che li attendevano al pub John Cabot. Erano ormai davanti al locale quando i due giovani sono stati avvicinati dai due uomini che hanno prima strattonato la ragazza e poi l'hanno colpita alla testa per portarle via lo zaino. La ragazza obbedendo ha consegnato lo zaino. Immediata invece la reazione del 24enne che ha tentato di opporsi tentando di aggredire i rapinatori.Per tutta risposta uno dei due, attualmente ricercati, ha fatto fuoco con una pistola ferendo il giovane alla testa. Poi la fuga a piedi. Immediata la corsa all'ospedale San Giovanni dove il 24enne è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi. Intervenuti i carabinieri di Piazza Dante e quelli del nucleo investigativo, che procedono con le indagini. Sul posto non sarebbero stati trovati bossoli. Al vaglio ci sarebbe anche il racconto di alcuni testimoni, avventori del pub. I due rapinatori, secondo quanto si apprende, parlavano italiano.