Archeologia Roma, da scavi via Alessandrina riaffiora testa grande statua Per la Sovrintendenza è di età imperiale, in buona conservazione e raffigura una divinità. La sindaca Raggi: meraviglia nuova scoperta sotto Campidoglio. Il vicesindaco Bergamo: benvenuta nel nostro patrimonio



Ritrovata testa in via Alessandrina (Foto Sovrintendenza)

Condividi

Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina hanno ritrovato una testa di statua in marmo bianco di età imperiale (I secolo a.C. - V d.C.) di dimensioni di poco maggiori del vero e in ottime condizioni di conservazione. Per le sue caratteristiche iconografiche secondo la sovrintendenza è riconducibile alla figura di una divinità.La sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato la scoperta sui social network: "Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno. Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, che ringrazio, hanno ritrovato durante gli scavi in via Alessandrina una testa di statua in marmo bianco di età imperiale in ottime condizioni di conservazione. Forse raffigurante una divinità ...Una meraviglia".Anche il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, ha postato le foto della scoperta ed ha ringraziato gli archeologi. "È appena emersa dagli scavi di #viaAlessandrina questa bellissima testa. Ringrazio la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma".