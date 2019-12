Sarà interrogato il 2 gennaio Genovese, ora ai domiciliari Sedicenni morte, un'amica: "Anche io ho attraversato proprio lì in quel modo" Un'amica delle due ragazze uccise da un suv mentre tentavano di attraversare corso Francia racconta di aver fatto la stessa cosa anche lei, più volte, proprio in quel punto. E il papà di una sedicenne rivela che esisterebbe uno stupido gioco tra coetanei per attraversare quel tratto di strada tra le auto in corsa. Intanto il giovane conducente del suv, ora ai domiciliari, sarà sottoposto alle domande dei magistrati il prossimo 2 gennaio. Ieri i funerali di Gaia e Camilla

Condividi

"Vado lì ogni giorno. Accanto a quel guardrail pieno di fiori. Mi siedo e penso a Gaia. Alla mia amica che non c'è più. Ai nostri giorni insieme. E rifletto su quanto siamo incauti noi ragazzi. Perché sì, anche io ho attraversato corso Francia di notte, correndo, fuori dalle strisce pedonali e con il semaforo verde per le auto. Rischiando la vita". Cecilia, 16 anni, amica e coetanea di una delle due ragazze morte investite da un'auto, ammette che attraversare in quel punto così pericoloso è un'abitudine."Sì, purtroppo. L'ho fatto anche io. Prendi la rincorsa, scavalchi il guardrail e corri più veloce che puoi dall'altra parte". Perché? "Forse perché abbiamo 16 anni? Per fare più in fretta a raggiungere i tuoi amici, per non fare tardi sulla via del ritorno a casa. O forse e lo so che è stupido, perché è divertente. Pensi sempre che se guardi bene a destra e a sinistra, e corri forte, dall'altra parte ci arriverai". Una sfida? "No, una leggerezza, un azzardo - risponde Cecilia - Finora nessuno dei miei amici aveva avuto un incidente".Ma Gaia e Camilla sono morte."Una catena di disgrazie. Che ha coinvolto tre famiglie. Anche quella di Pietro. E' vero andava veloce, ma pioveva a dirotto e nessuno su corso Francia rispetta i limiti di velocità. Noi che abitiamo in questo quartiere lo sappiamo". Cambierà qualcosa? "Lo spero. Non si può morire così. Quando quella mattina mia madre mi ha svegliato, dicendomi che Gaia era morta travolta da un'auto su corso Francia, ho capito subito dove era avvenuto l'incidente. Ho tremato. Sarebbe potuto accadere a me. Vorrei che nessuno togliesse più i fiori e gli striscioni da quel guardrail".E c'è poi il giochino del semaforo rosso. A rivelare questo inquietante "passatempo" fatto da alcuni giovani proprio nella zona dell'investimento mortale di gaia e Camilla è un piccolo imprenditore romano, padre di una ragazza di 16 anni, che ha affidato al messaggero le sue riflessioni preoccupate. "Lo chiamano il giochino del semaforo rosso e quando mia figlia e la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le due carreggiate di Corso Francia veloci mentre per i pedoni è rosso e per le auto che sfrecciano è verde, sfidando la sorte. Un gioco folle del sabato sera e non solo, in voga tra i giovanissimi di Ponte Milvio. Lo fanno per farsi grandi riprendendosi anche con gli smartphone per creare storie sui social che poi si cancellano nel giro delle 24 ore".Ieri l'ultimo saluto terreno a Gaia e Camilla. Moltissimi amici, compagni di scuola e migliaia di persone hanno voluto dire addio alle due 16enni investite e uccise la notte del 21 dicembre da un Suv mentre attraversavano a piedi corso Francia. Alla guida della macchina, il 20enne Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari e che verrà interrogato dai magistrati il prossimo 2 gennaio.Due bare bianche nella chiesa del Preziosissimo sangue di collina Fleming. A celebrare le esequie don Matteo Botto che ha avuto parole non proprio tenere per il giovanissimo (anche lui) conducente dell'auto. I genitori di Camilla, Cristiana e Marino Romagnoli e quelli di Gaia, Gabriella ed Edward von Freymann, hanno ringraziato i presenti per l'affetto e il sostegno dimostrato. Davanti alla parrocchia anche uno striscione con su scritto "Ciao Angeli". In segno di lutto i commercianti del quartiere hanno abbassato le saracinesche. Moltissime le corone di fiori, insieme con stelle di Natale all’esterno della chiesa, mentre via Flaminia è stata chiusa al traffico dai vigili urbani durante le esequie.Al termine della messa, un grande applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa sulle note di una delle canzoni preferite dalle due amiche, 'A Te' di Jovanotti. Seguita da 'Ti voglio bene' di Tiziano Ferro. Alcuni amici delle ragazze hanno portato fiori nel luogo dell’incidente, mentre i compagni delle giovani del liceo De Sanctis hanno portato foto e biglietti delle loro amiche. Giornalisti e telecamere, invece, sono rimasti fuori dalla chiesa per rispettare la volontà delle famiglie delle ragazze.Chiedono discrezione e tempo per metabolizzare un dolore così grande i genitori delle adolescenti. "La morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile, è letteralmente qualcosa che non può essere detto", hanno fatto sapere con una nota Gabriella e Edward Von Freymann, i genitori di Gaia. "Anche per questo non abbiamo finora parlato con nessuno e oggi chiediamo rispetto per il nostro dolore e il nostro silenzio. Quando troveremo le parole giuste parleremo. Per il momento, invitiamo alla prudenza e alla scrupolosità. Gaia era piena di gioia di vivere, ma era anche matura e responsabile. Ci manca moltissimo"."Sono stato il primo a scendere dalla macchina di Pietro. Mi sono avvicinato alla ragazza che ho trovato subito a terra nel luogo dell’incidente e ho sentito che non respirava più. È stato terrificante. Poi ho alzato lo sguardo e ho visto più avanti il corpo dell’altra giovane. Eravamo tutti sotto choc, ma è vero che sono sbucate all’improvviso. Evitarle era impossibile». Davide Acampora, studente ventenne, ha raccontato al Corriere della Sera che era seduto sul sedile davanti sul suv Renault guidato da Pietro Genovese la notte del 21 dicembre a corso Francia. Dalla sua posizione avrà sicuramente visto tutto.