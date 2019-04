Cinecittà Roma, spari davanti a un bar: due feriti Colpi d'arma da fuoco da uno scooter verso due persone

Condividi

Spari in strada alla periferia di Roma. Intorno alle 16 in via Flavio Stilicone a Cinecittà, davanti ad un bar due uomini a bordo di uno scooter hanno esploso colpi arma da fuoco ferendo alle gambe due persone che sono state trasportate in ospedale dall'Ares 118 in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita.Sono romani, uno di 51 e l'altro di 66 anni, i due uomini feriti oggi. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, potrebbero esser stati vittime di un avvertimento da parte dei due che, in sella a uno scooter tuttora ricercato, hanno esploso più colpi di pistola ferendoli alle gambe.Sul posto i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina che indagano sull'episodio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno effettuato i rilievi tecnico scientifici.