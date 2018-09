ITALIA

Indagano i Carabinieri Roma. Trovata morta in casa, fermato il marito: "L'ho soffocata" Il movente sarebbe riconducibile all'esasperazione per una forte depressione che la moglie sembra avesse da tempo. Da una prima ispezione esterna del corpo il medico legale non ha riscontrato segni evidenti di lesioni o di strangolamento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso.

Carabinieri all'esterno del palazzo (Ansa) Donna uccisa nel salento. Marito: 'Sono stato io'

L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Era stato proprio lui, poco prima delle 19 di ieri, a chiamare il numero di emergenza 112, dicendo di aver aver ucciso la moglie e minacciando il suicidio. Entrati nell'appartamento di via Albalonga, nel quartiere San Giovanni a Roma, i carabinieri della compagnia Piazza Dante e Nucleo radiomobile hanno trovato il corpo di Paola Auditori sul letto e accanto il marito con un coltello da cucina puntato alla gola. I carabinieri lo hanno tranquillizzato e disarmato in un attimo di distrazione, scongiurando il suicidio. L'uomo avrebbe detto di aver ucciso la moglie soffocandola. Da una prima ispezione esterna del corpo il medico legale non ha riscontrato segni evidenti di lesioni o di strangolamento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. È stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio aggravato il marito della donna trovata morta ieri sera in casa a Roma con accanto l'uomo che minacciava il suicidio. Secondo quanto si è appreso, al termine dell'interrogatorio in caserma davanti al pm Valter Piancianeschi avrebbe confermato di aver ucciso la moglie. Il movente sarebbe riconducibile all'esasperazione per una forte depressione che la moglie sembra avesse da tempo.L'uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Era stato proprio lui, poco prima delle 19 di ieri, a chiamare il numero di emergenza 112, dicendo di aver aver ucciso la moglie e minacciando il suicidio. Entrati nell'appartamento di via Albalonga, nel quartiere San Giovanni a Roma, i carabinieri della compagnia Piazza Dante e Nucleo radiomobile hanno trovato il corpo di Paola Auditori sul letto e accanto il marito con un coltello da cucina puntato alla gola. I carabinieri lo hanno tranquillizzato e disarmato in un attimo di distrazione, scongiurando il suicidio. L'uomo avrebbe detto di aver ucciso la moglie soffocandola. Da una prima ispezione esterna del corpo il medico legale non ha riscontrato segni evidenti di lesioni o di strangolamento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause esatte del decesso.

