Ancora sconosciute le cause Roma. Rogo in un villino: muore 70enne Sul posto la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso

Torino, la casa brucia. Anziano si suicida tra le fiamme quando scopre che la moglie è morta Rogo in casa, famiglia si getta da finestra: morte cerebrale per il bimbo, madre autorizza espianto Condividi Fiamme nella notte in un villino rurale in Via del Prato della Corte, alla periferia Nord di Roma, alla Giustiniana. Nel rogo è deceduto un uomo di 70 anni. Sul posto vigili del fuoco e polizia, che indaga sulla vicenda.



Secondo quanto si è appreso, in casa c'erano anche la moglie della vittima e un ospite, che sono riusciti a mettersi in salvo. Dalle prime informazioni, sembra che la vittima avesse difficoltà di deambulazione e si dovesse aiutare con un bastone. Ancora da accertare le cause del rogo, divampato intorno alle 3,30 della notte scorsa. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e agenti del commissariato Flaminio.

