Royal Wedding, sarà il principe Carlo ad accompagnare Meghan all'altare

Condividi

Sarà il principe Carlo ad accompagnare Meghan Markle all'altare, domani nelle nozze con il principe Harry d'Inghilterra. Ieri è stata la stessa sposa ad annunciare che il padre Thomas non sarà al matrimonio. Meghan, d'accordo con Harry, ha chiesto al padre dello sposo, Carlo, suo suocero e erede al trono britannico, di accompagnarla all'altare nella cappella di St. George al castello di Windsor, ha comunicato Kensington Palace. Il principe di Galles si è dichiarato "lieto" di accettare e di "poter in questo modo accogliere la signorina Markle nella famiglia reale". L'ex attrice americana ha annunciato ieri che suo padre, Thomas, non avrebbe partecipato al suo matrimonio al Castello di Windsor a causa di un intervento al cuore subito mercoledì.