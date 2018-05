Nel quartiere dell'Opera, la polizia arresta due persone Rubano camion per buttare la spazzatura davanti alla sede del partito di Macron a Parigi Allarme bomba rientrato nella capitale francese. Due persone hanno rubato un camion della spazzatura e intendevano scaricarne il contenuto davanti alla sede del partito del presidente Macron

Arrestation en direct avenue de l opéra à Paris de deux occupants d un camion poubelle de la mairie. pic.twitter.com/B134qM72Bb — Pascal Jalabert (@Jalabertpascal) 25 maggio 2018

A Parigi stamane la polizia ha arrestato due uomini alla guida di un mezzo della nettezza urbana che intendevano scaricare la spazzatura davanti alla sede del partito En Marche!, fondato dal presidente Emmanuel Macron. Il camion era stato rubato poco prima 18esimo arrondissement, alle porte di Saint-Ouen.Una operazione di polizia ha fermato gli autori del gesto che ha scatenato il panico e un allarme bomba nella capitale francese nella zona dell'Opera. La zona è stata isolata, come documentano diversi post sui social media. L'allarme bomba in seguito è rientrato. Molti veicoli della polizia si sono concentrati nell’area. I video online mostrano agenti di polizia con in mano delle pistole.Il giornalista Pascal Jalabert ha pubblicato il video dell'operazione su Twitter