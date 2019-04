Il caso Ruby Ruby, Emilio Fede non andrà in carcere Accolta un'istanza dei suoi difensori motivata da ragioni di età e salute

Emilio Fede non andrà in carcere. La procura generale di Milano ha sospeso l'ordine di carcerazione in relazione alla condanna a 4 anni e 7 mesi che gli è stata inflitta ieri per il caso Ruby, accogliendo un'istanza dei suoi difensori motivata da ragioni di età e salute. L'ex direttore del Tg4 ha quasi 88 anni.A presentare al sostituto procuratore Bianca Bellucci l'istanza di differimento della pena è stato l'avvocato Salvatore Pino. A questo punto, la difesa di Fede depositerà nei prossimi giorni al Tribunale della Sorveglianza di Milano la richiesta di far scontare al giornalista la condanna ai domiciliari, sempre facendo riferimento a ragioni di salute e all'età superiore ai 70 anni. Una soglia anagrafica, quest'ultima, che, in base alla legge, non garantisce la sospensione automatica dell'ordine di carcerazione che segue una condanna definitiva superiore ai 4 anni. Spetta al Tribunale della Sorveglianza decidere caso per caso. Per Fede, prossimo al compimento degli 88 anni a giugno, la concessione dei domiciliari è certa. Se invece non fosse stata presentata l'istanza alla Procura Generale (per tutta la mattinata non è accaduto), sarebbe diventata molto concreta l'ipotesi della carcerazione per l'ex direttore del 'Tg4'.