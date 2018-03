All'Olimpico l'ultima partita dell'edizione 2018 Sei Nazioni. La Scozia sorpassa nel finale, 27-29. Per l'Italia è il 17° ko di fila Altro 'whitewash' per gli azzurri. Tre mete contro quattro degli scozzesi. Allan in grande spolvero, ma Laidlaw si prende il palcoscenico mettendo fra i pali il piazzato che fissa il punteggio al 79'

Non basta una bella prova, per almeno tre quarti di gara, ad evitare il 'whitewash'. La Scozia passa 29-27 all'Olimpico e sancisce il 17° ko di fila per l'Italia nel Sei Nazioni. Il piazzato del sorpasso lo mette fra i pali Laidlaw al 79', poco dopo che Allan (autore di una prova magistrale) aveva riportato avanti gli azzurri. Un finale al cardiopalmo, per quanto non quello che si aspettavano gli uomini di O'Shea. L'edizione 2018 del Sei Nazioni si chiude ancora una volta (terza di seguito) con l'Italia a zero punti.Avvio con i fuochi d'artificio davanti a un Olimpico pieno e festante. Al 6' il piazzato di Allan manda avanti gli azzurri. Tre minuti dopo la meta di Brown, non trasformata, firma il sorpasso scozzese. Sale in cattedra Allan. Il n.10 al 13' realizza la prima meta per i nostri e la trasforma. Al 20' dal suo piede parte un 'lancetto' che Minozzi converte in meta per il 17-5. Gli ospiti si rifanno sotto al 25' con la meta di Barkley trasformata da Laidlaw. La squadra di Townsend presidia la metacampo azzurra per i successivi dieci minuti, ma la linea regge e sbroglia un paio di situazioni pericolose. Finale in crescendo, sono gli scozzesi che stringono i denti a due metri dalla linea di meta. La frazione si chiude 17-12, è la prima volta che l'Italia è in vantaggio dopo il primo tempo in questo Sei Nazioni.L'inizio ripresa degli azzurri è da antologia. Subito una meta di Negri, cancellata però dal Tmo per un 'in avanti' nel corso dell'azione. Poco male, perché al 45' un'azione fulminante per vie centrali, con due placcaggi evitati con tempi perfetti, porta alla meta di Allan (che trasforma anche). A 35 minuti dalla fine l'Italia raddoppia: 24-12. La Scozia accusa il colpo, ma riesce a ripartire. E va di nuovo in meta al 61' con Maitland al termine di un'insistita azione nei 5 metri. Laidlaw trasforma, 24-19. Qui sono gli azzurri a calare fisicamente. La Scozia lavora ai fianchi e affonda la 71' con Hogg. Laidlaw trasforma ed è sorpasso: 24-26. Reazione d'orgoglio degli azzurri. Uno sfondamento centrale porta a un fallo scozzese. Allan si assume la responsabilità di un piazzato da 40 metri e centra i pali: 27-26 al 76'. Lo stesso fa Laidlaw al 79': il calcio è da 20 metri, ma tutto spostato sulla destra. Il n.9 non sbaglia e risorpassa, 27-29. Vano l'ultimo disperato assalto prima del triplice fischio.