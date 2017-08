MONDO

Tre persone sono state trasportate in ospedale Russia, 25 edifici in fiamme a Rostov, 560 evacuati Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme, nei quartieri adiacenti. Interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità

Un incendio di grandi dimensioni è divampato a Rostov sul Don, in Russia meridionale, coinvolgendo 25 edifici su un'area di 10mila metri quadrati. Lo riferisce la Tass. Sercondo la testata online Meduza sono state fatte avacuare 560 persone. Almeno per il momento - sottolinea la Tass - non si registrano morti. Ma almeno tre persone sono state trasportate in ospedale.Oltre 400 persone e 200 mezzi, tra cui aerei ed elicotteri, sono impegnati nello spegnimento delle fiamme, nei quartieri adiacenti. Interrotte per motivi di sicurezza le forniture di gas ed elettricità. Per gli sfollati sono stati allestiti sei centri di accoglienza.



