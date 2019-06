​Russia, l'Agenzia delle entrate siberiana blocca i conti correnti di Gérard Depardieu

Condividi

La sede dell’Agenzia delle entrate per Novosibirsk, capoluogo dell'omonima regione della Federazione russa e del Distretto federale siberiano, ha bloccato i conti correnti bancari di Gérard Depardieu. L’attore francese, dopo l’acquisizione della cittadinanza russa nel 2013, concessa per decreto presidenziale di Vladimir Putin, ha preso la residenza a Novosibirsk e, aprendo una partita Iva, è diventato imprenditore individuale.All’epoca intendeva avviare la produzione e distribuzione di generi alimentari e girare un ciclo di documentari sulla Russia. L’avvocato locale di Depardieu ha comunicato che si tratta di una prassi consolidata, quando l’Agenzia delle entrate blocca i conti correnti per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti del fisco e delle sanzioni fiscali e tributarie.Tuttavia il legale non ha specificato l’esistenza dei debiti e sanzioni né il loro eventuale ammontare.