Russia: i Prodigy girano un video in un negozio kebab, la Asl lo chiude per irregolarità igieniche

Durante il tour in Russia nel 2017, il gruppo britannico Prodigy ha realizzato un video nella città di Voronež, nella Russia europea sud-occidentale. Nel filmato si vede un fan russo del gruppo, abitante del luogo, che ha il biglietto per il concerto della sua amata band. L’uomo si alza la mattina, beve vodka, mangia un cetriolo salato e ascolta un brano dei Prodigy. Poi esce e, strada facendo, acquista un’altra bottiglia di vodka nel negozio “Kebab room” (in Russia si chiama shawarma).Risultato: Il video della canzone 'Mindfields' ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni, rendendo famoso sia il locale che il suo proprietario, Cebyscev.La storia però ha un finale per nulla divertente: l'azienda sanitaria competente per il territorio dove è situato il locale ne ha disposto la chiusura per 10 giorni con l'accusa di violazione delle norme igienico-sanitarie: carne cruda e piatti pronti erano messi sulla stessa tavola, le tavole e i taglieri erano sprovvisti di marchiatura e le pulizie del locale si svolgevano in modo scorretto.