Lieto fine Russia: allevatore di renne sopravvive nella tundra senza cibo per 16 giorni Scomparso a dicembre, è riuscito a sopravvivere a temperature di 30° sotto zero

Quando ormai le speranze sembravano perdute, i soccorritori sono riusciti a trovare e salvare un allevatore di renne di 27 anni che si era perso nella tundra, sopravvivendo senza cibo e con temperature di 30 gradi sotto lo zero per 16 giorni.L’uomo, originario del circondario autonomo della Čukotka, era partito lo scorso dicembre per raggiungere il villaggio locale di Rurkajpij e aveva smarrito la strada. I soccorritori l’hanno ritrovato a 200 chilometri di distanza da quella che era la sua destinazione. La maggior parte del tempo l’uomo l'ha trascorso in una casetta abbandonata, senza cibo. Quando l'hanno trovato era denutrito, ma non in pericolo di vita.