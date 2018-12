L'annuncio dell'intelligence Russia, arrestato per spionaggio cittadino americano

Condividi

L'Fsb - i servizi di sicurezza russi eredi del Kgb - ha reso noto di aver arrestato tre giorni fa un cittadino statunitense, Paul Whelan, per attività di spionaggio a Mosca."Il 28 dicembre, membri del servizio di sicurezza federale russo hanno arrestato il cittadino statunitense Paul Whelan a Mosca durante una missione di spionaggio", afferma l'Fsb, come riferisce l'agenzia Tass. E' stata formalmente avviata un'indagine per spionaggio.Whelan, se riconosciuto colpevole, rischia tra 10 e 20 anni di carcere. Nessuna reazione per il momento da Washington alla notizia.