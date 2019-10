Russia: carro armato passa col rosso e schiaccia un’auto

A Kostroma, una città della Russia europea centrale, in pieno giorno un carro armato a tutta velocità è passato col rosso, schiacciando un’auto in sosta nella corsia opposta. Tuttavia, non ci sono state vittime e, a quanto pare, il proprietario dell’utilitaria non ha nemmeno sporto denuncia alla polizia.