Russia, le telefonate ai numeri fissi dalle cabine saranno gratuite

Il gestore unico nazionale delle cabine telefoniche pubbliche, l'azienda telefonica Rostelekom, ha annunciato che da giugno le chiamate su tutto il territorio nazionale dirette a numeri fissi saranno gratuite.L’abolizione graduale del costo delle chiamate dalle cabine telefoniche pubbliche è in corso in Russia dal 2018. Prima erano diventate gratuite le telefonate locali, poi in ambito provinciale e regionale.Ora invece diventeranno gratuite tutte le chiamate a livello nazionale dalle 148mila cabine telefoniche pubbliche.