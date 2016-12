Lo sostiene una fonte a Interfax, ma manca conferma ufficiale Incidente aereo Russia, conclusa l'analisi della scatola nera: errore pilota la causa più probabile

Condividi

"L'analisi preliminare dei dati contenuti nella prima scatola nera è stata completata". Lo sostiene una fonte bene informata a Interfax. Stando alle informazioni contenute nel registratore di volo "un errore del pilota appare come la causa più probabile del disastro", ha detto la fonte. Interfax non ha potuto ottenere immediatamente la conferma di queste informazioni da fonti ufficiali.Squadre di soccorso hanno individuato e recuperato le due scatole nere mancanti del Tu-154 caduto a Natale. Come riporta interfax citando una fonte del ministero della difesa. "La loro condizione è accettabile e le informazioni in esse contenute potranno probabilmente essere recuperate per l'analisi", ha detto la fonte.