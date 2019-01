Magnitogorsk Russia. Crollo palazzo: bimbo di 11 mesi ritrovato vivo dopo 35 ore a -27° L'edificio di 10 piani è crollato ieri mattina e i soccorritori hanno ritrovato il bambino - nella sua culla, avvolto in una coperta - dopo che le operazioni di ricerca erano state sospese per il timore che le parti restanti dello stabile crollassero

Un bimbo di 11 mesi è stato ritrovato vivo dopo 35 ore dai soccorritori accorsi dopo il crollo di un palazzo a Magnitogorsk, causato da un'esplosione di gas. Il piccolo è riuscito a sopravvivere per oltre un giorno a temperature scese sino a -27 gradi. Ora si trova in ospedale. Le sue condizioni sono tuttavia gravi. "E' cosciente" rassicurano i sanitari.L'edificio di 10 piani è crollato ieri mattina e i soccorritori hanno ritrovato il piccolo - nella sua culla, avvolta in una coperta - dopo che le operazioni di ricerca erano state sospese per il timore che le parti restanti del palazzo crollassero. Operazioni di messa in sicurezza sono in corso.Sinora nell'incidente sono morte almeno nove persone, mentre altre sei sono state ritrovate vive, tra cui un 13enne. I dispersi sono 37. Nell'edificio di epoca sovietica vivevano 1.100 persone e lo scoppio ha distrutto completamente 35 appartamenti, mentre ne ha danneggiati altri 10. Le persone rimaste senza casa sono state ospitate in una vicina scuola. Il presidente Vladimir Putin ieri è andato sul luogo della tragedia.