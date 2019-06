Russia, introdotto codice per addestrare cani

In Russia è stato sviluppato un codice per l’addestramento dei cani. Si tratta di un vero e proprio codice di condotta per gli specialisti di unità cinofile e addestratori privati. Sono stati classificati i tipi di addestramento: disciplinare, speciale per scopi polizieschi, correttivo e sportivo. Per qualsiasi tipo di addestramento il territorio non deve essere inferiore a 50 metri quadri con l’esclusione della presenza degli estranei. Vietato l’addestramento dei cuccioli di età inferiore ai tre mesi, ma anche insegnare ai cani le mosse che li rendono ingestibili o utilizzabili per scopi illeciti. Una lezione di addestramento per i cuccioli non deve superare mezz’ora, mentre per i cani adulti un’ora e mezza, ma con un intervallo di riposo di mezz’ora. Vietato usare per addestramento collari restrittivi a strangolo, maniere forti e perfino parolacce e linguaggio scurrile.