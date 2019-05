Storie russe Russia: rubano un ponte metallico e lo rivendono come ferri vecchi

Condividi

Nella provincia di Murmansk, città situata nell'estrema parte nord-occidentale della Russia europea, alcuni sconosciuti hanno rubato un ponte metallico, rivendendolo poi probabilmente a un ferravecchio.Le immagini, scattate da attivisti locali, mostrano le due estremità del ponte che poggiano sulle due rive del fiume Umba, mentre manca completamente la parte centrale. Non è possibile che sia stata una piena del fiume ad aver portato via il pezzo mancante del ponte, in quanto poco più a valle c'è un ponte automobilistico che è molto più basso ed è intatto e funzionante.Non è il primo caso di furto massiccio di costruzioni metalliche nella zona: lo scorso anno nella stessa località ignoti hanno smontato e portato via tutti i tralicci dell'alta tensione.