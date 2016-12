Russia, rubate 40mila sanguisughe

Furto di sanguisughe in Russia

Condividi

Nella regione di Stavropol, nella Russia sud-occidentale, dei malfattori hanno compiuto un furto singolare, rubando 40mila sanguisughe mediche (Hirudo medicinalis). Un abitante del luogo ha sporto denuncia alla polizia, affermando che sconosciuti, smontando il tetto di un suo deposito, hanno rubato 14 secchi da 15 litri con all'interno delle sanguisughe. Il danno stimato è di quasi 15mila euro.La polizia in seguito ha individuato e arrestato due sospetti, pregiudicati residenti locali. Nelle loro abitazioni sono state trovate, sequestrate e poi restituite al legittimo proprietario le sanguisughe rubate. Le sanguisughe mediche sono ampiamente utilizzate nella terapia del dolore e nella medicina estetica. In Russia invece si usano anche come rimedio contro l’alcolismo e per curare i postumi dell'abuso di alcol.Evidentemente l’intento dei due ladri era appunto questo: venderle all’indomani del Natale ortodosso (che si celebra il 7 gennaio secondo il calendario Giuliano) e il Capodanno ortodosso (che, secondo il calendario Giuliano, si celebra 14 gennaio).