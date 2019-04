Sochi, un campo di calcio costruito con bicchieri di plastica riciclati

E' nato in Russia il primo campo di calcio costruito completamente con la plastica riciclata, grazie ai bicchieri rimasti dopo i Mondiali del 2018. Per creare la copertura di 65 metri per 42 metri ci sono voluti 50 mila bicchieri, equivalenti a 2,5 tonnellate.Il campo non è solo ecologico, ma la copertura è anche resistente all’usura. Il costo dell’operazione è stato di 10 milioni di rubli (circa 135 mila euro). All’inaugurazione c’era anche Marco Materazzi, rimasto molto soddisfatto del campo.