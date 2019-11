Senza scrupoli Russia, truffata campionessa paralimpica per 70 mila euro Il truffatore, che è stato arrestato, avrebbe messo a segno altri colpi simili per un totale di 35 milioni di rubli

La 21enne atleta paralimpica russa Elizaveta Kunstman, che gioca a pallavolo su una sedia a rotelle, è stata truffata per 70 mila euro da un uomo d’affari senza scrupoli.La ragazza, che ha perso ambedue le gambe all'età di 8 anni, dopo essere stata trascinata sotto un treno da un filo sporgente da un vagone, ha chiesto un prestito di 5 milioni di rubli (71,500 euro). Ha consegnato l’intera somma a un certo Valerij Perevozcikov, che le ha promesso protesi particolari, ma poi è sparito dalla circolazione.L’uomo è stato fermato dalla polizia russa, che sta indagando su 10 casi simili, riconducibili sempre a Valerij Perevozcikov, che avrebbe messo in atto truffe per un totale di 35 milioni di rubli (circa 500 mila euro).Elizaveta Kunstman è stata campionessa del mondo nel 2018 e campionessa dell’Europa nel 2019, oltre che campionessa di Russia per ben 8 volte.