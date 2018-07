​Russia, presa in ostaggio nei boschi da un'orsa

Nella provincia di Vologda, città della Russia occidentale, una donna è andata nei boschi per raccogliere delle bacche. La 31enne si è imbattuta in un’orsa con i suoi orsacchiotti. La donna si è seduta vicino a un albero in una radura e l’orsa le si è avvicinata alla distanza di 3 metri, fissandola, ma non aggredendola.La donna non si è azzardata ad abbandonare il posto, rimanendo immobile per ben 3 ore. Poi è riuscita a chiamare i soccorsi. I soccorritori sono riusciti ad allontanare l’orsa con le pistole scacciacani.