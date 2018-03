Unica incognita l'affluenza ​La Russia vota per le Presidenziali: Putin verso il quarto mandato In Russia si vota per le elezioni presidenziali, urne aperte dalle 8 alle 20 per i 113 milioni di aventi diritto. Exit-poll alle 21 di Mosca, le 19 in Italia. Putin si prepara al quarto mandato di altri sei anni. Per i sondaggi, dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti

Condividi

Seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali nelle quali la vittoria di Vladimir Putin, che corre per il suo quarto mandato, appare scontata. Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, ai quali si aggiungono 1,8 milioni all'estero. I seggi sono circa 97mila, distribuiti su 11 fusi orari, dalla regione più orientale, la Chukotka-Kamchatka dove gli abitanti hanno cominciato a votare ieri, a quella più occidentale, l'enclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania.Le urne si chiuderanno alle 20 di questa sera e gli exit poll sono previsti per le 21 locali, le 19 in Italia.La Russia si prepara dunque ad altri sei anni di presidenza Putin. La vittoria elettorale e il conseguente quarto mandato da capo dello Stato per Vladimir Vladimirovich appaiono scontati. L'annessione della Crimea ha fatto aumentare a dismisura la popolarità dello zar e le tensioni con l'Occidente sono state sfruttate dalla propaganda del Cremlino per compattare i russi attorno al loro presidente. Stando a un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti.Il presidente russo uscente Putin accolto da una folla di giornalisti russi e stranieri, ha votato al seggio numero 2151 presso l'Accademia delle Scienze.L'affluenza alle urne registrata alle 10 del mattino, ora di Mosca (le 8 in Italia), alle elezioni presidenziali è stata di "oltre il 16,5%". Così la presidente della Commissione Elettorale Centrale Ella Pamfilova. Si tratta di un dato molto superiore a quelli registrati nelle precedenti tornate elettorali presidenziali. "L'affluenza alle urne alle 10 era del 6,36% nel 2000, dell'8,01% nel 2004, dell'8,94% nel 2008 e del 6,53% nel 2012" ha detto Pamfilova.Oggi invece il dato è di 16,55%. Lo riporta Interfax. Si tratta di una buona notizia per Putin, la cui rielezione è scontata, preoccupato solo da una possibile bassa affluenza, che non significherebbe il successo assoluto cui aspira."Sono sicuro che il programma che ho suggerito al paese sia quello giusto" ha detto il presidente Vladimir Putin dopo aver votato. Secondo quanto riportato dalle agenzie russe il leader del Cremlino ha poi sottolineato che oggi avrà degli incontri con gruppi di lavoratori. A chi gli domandava quale percentuale d'affluenza alle urne potesse essere considerata un successo Putin ha risposto: "Qualunque, basta che permetta lo svolgimento dei doveri presidenziali".Quarantatre osservatori internazionali provenienti da 20 paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina, sono in Crimea per monitorare le elezioni presidenziali russe, che si svolgono per la prima volta nella penisola del Mar Nero. Così il presidente della commissione elettorale regionale Mikhail Malyshev alla Tass. "Le elezioni in Crimea saranno monitorate da 43 osservatori internazionali provenienti da 20 paesi". Ai seggi ci saranno anche giornalisti russi e stranieri, per esempio da Francia e Svezia. Le elezioni presidenziali russe avvengono proprio nel giorno del quarto anniversario dell'ingresso nella Federazione Russa della Crimea dopo il contestato referendum.