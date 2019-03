Usa ​Russiagate, Manafort condannato ad altri 3 anni e mezzo

Condividi

L'ex responsabile della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, è stato condannato ad altri 43 mesi di carcere per alcuni capi di accusa mossi dal procuratore speciale Robert Mueller, tra cui quello di cospirazione.La scorsa settimana era stato condannato a 3 anni e 11 mesi per frode fiscale e bancaria.In seguito, una nuova tegola su Manafort. Dopo essere stato condannato complessivamente a sette anni e mezzo da due giudici di Washington, ora anche un giudice di Manhattan ha spiccato ben 16 capi di accusa contro di lui. Tra i reati contestati, quello di frode nel campo dei mutui ipotecari ai danni dello stato di New York. Nel caso venisse condannato, Manafort dovrebbe quindi scontare il carcere anche nel caso che il presidente americano gli conceda la grazia per i reati federali commessi.