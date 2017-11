su campagna trump. focus su comey e incontro con russi Russiagate, Cnn: Kushner ha consegnato documenti

Jared Kushner, genero e consigliere del presidente Usa Donald Trump, ha consegnato 'sua sponte' al procuratore speciale sul Russiagate, Robert Mueller documenti in suo possesso del periodo in cui era membro della "squadra di transizione" con l'amministrazione Obama. Mueller sta interrogando testimoni per accertare se Kushner abbia avuto o meno un ruolo nel licenziamento dell'ex direttore dell'Fbi, James Comey, fatto fuori il 9 maggio scorso dal suocero, il padre della moglie Ivanka.Lo riferisce la Cnn secondo la quale Mueller vuole accertare se Kushner abbia avuto un ruolo nel possibile reato di intralcio della giustizia sul licenziamento di Comey, elemento che Mueller sta cercando di accertare. Trump ha sostenuto di aver deciso di licenziare Comey da solo dopo aver assistito alla sua testimonianza al Congresso del 3 maggio.La notizia, sottolinea Cnn, significa che la squadra degli investigatori di Mueller è entrata nell'inner-circle del presidente e si sta interessando su episodi che vanno oltre la campagna elettorale dello scorso anno e riguardano anche la presidenza Trump.Finora ad essere colpiti soltanto l'ex manager della campagna elettorale (maggio-agosto 2016) Paul Manafort, il socio Rick Gates e l'unico a dichiararsi colpevole di contatti con funzionari russi, l'ex consigliere di politica estera dello staff, Geroge Papadopoulus.