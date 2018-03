Intervista dell'avvocato John Dowd al Daily Beast Russiagate, il legale di Trump: è il momento di chiudere le indagini, via procuratore Mueller Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

"Mi auguro che il vice ministro della giustizia Rod Rosenstein segua il brillante e coraggioso esempio di Jeff Sessions e metta fine alle indagini sulla collusione con la Russia, fabbricate dall'ex capo di Andrew Mccabe, ovvero James Comey, sulla base di un dossier falso". Lo afferma il legale personale di Donald Trump, John Dowd, in un'intervista al Daily Beast, nella quale evoca indirettamente la necessità di licenziare il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.I democratici non perdono tempo per andare all'attacco di John Dowd. "Il presidente, tramite il suo legale, chiede al Dipartimento di giustizia di chiudere l'indagine di Mueller. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia. Tutti i parlamentari dovrebbero condannare questo flagrante abuso", twitta Adam Schiff, il democratico della commissione di intelligence della camera. Schiff è impegnato in una battaglia sul Russiagate dopo che i repubblicani nella sua commissione hanno deciso di chiudere unilateralmente le indagini, arrivando alla conclusione che non c'è stata alcuna collusione.