2017/06/04 16:51

Intervista con la Nbc Russiagate, Putin: " Flynn? Non ci ho neanche veramente parlato" "Quando sono andato all'evento per Russia Today e mi sono seduto al tavolo, a fianco a me c'era un signore. Io ho fatto il mio discorso, poi abbiamo parlato di qualcos'altro. Poi mi sono alzato e me ne sono andato"

Russiagate, l'ex capo dell'Fbi Mueller nominato procuratore speciale: indagine indipendente Trattò con la Russia prima dell'insediamento di Trump: bufera sul Consigliere Flynn che si dimette Condividi Vladimir Putin parla del suo rapporto con Michael Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale americano al centro del Russiagate, in un'intervista con la Nbc, che verrà trasmessa integralmente stasera alle 19 ora americana. Alla giornalista che gli chiede conto della natura del loro rapporto, prendendo spunto da una foto del dicembre del 2015 che li vede seduti vicino ad una cena organizzata per celebrare l'emittente russa Rt, il presidente risponde: "Lei e io, lei e io personalmente, abbiamo una relazione più stretta di quella che io avevo con Flynn. Lei e io ci siamo visti ieri sera. Abbiamo lavorato tutto il giorno oggi e adesso ci stiamo rivedendo di nuovo".



