Rapporto Muller Russiagate, Trump su Rapporto Muller: non ho commesso reati, impeachment impossibile Il rapporto è il risultato di due anni di indagini sulla presunta interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane del 2016

di Tiziana Di Giovannandrea Negli Stati Uniti, dopo che il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato quasi integralmente il Rapporto Muller, continuano le polemiche politiche tra democratici e repubblicani, ma il Presidente Donald Trump in un tweet scrive: "Solo crimini e reati molto gravi possono portare all'impeachment. Non ho compiuto alcun reato (nessuna collusione, nessun ostacolo alla giustizia), dunque non mi potete mettere sotto accusa", allontanando così l'incubo di essere incriminato durante il suo mandato.Ci sono voluti due anni per preparare e redigere il Rapporto Muller sul Russiagate. Si tratta di un indagine giudiziaria sulla campagna di manipolazione ed informazione distorta che sarebbe stata pensata da Mosca per influenzare le elezioni presidenziali americane del 2016 e sugli eventuali rapporti tra Trump e la Russia. Secondo il rapporto redatto dal procuratore speciale Robert Muller non ci sono prove che avvalorino i sospetti di contatti e cospirazioni tra il Tycoon e Mosca, secondo quanto ipotizzato da parte della stampa statunitense.Del Rapporto Muller è stato reso pubblico la quasi totalità del contenuto ad eccezione di alcune parti rimaste segrete a tutela della sicurezza nazionale o perché vi sono in corso alcune inchieste da parte di varie procure federali.Nonostante tutto, negli Usa la diatriba continua. I Democratici al Congresso vogliono continuare a indagare alla ricerca di eventuali interferenze volte ad ostacolare le indagini sulle ingerenze russe nel voto ed i conseguenti reati. Il presidente Usa su Twitter ha replicato: "Sono stati i Democratici a commettere reati, non il vostro presidente repubblicano. Si stanno finalmente rivelando i fatti sulla Caccia alle Streghe".