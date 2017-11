Ricercato dalla polizia ​Un russo aggancia la slitta all’auto e gira sull’asfalto

A Čita, una città della Russia, capoluogo del Territorio della Transbajkalia, un uomo ha agganciato la slitta a un’auto, girando per le vie cittadine a tutta la velocità.Per mancanza della neve però la slitta ha prodotto scintille per l'attrito dei pattini metallici sull'asfalto lungo tutto il percorso.Ora l’uomo è ricercato dalla polizia pur non essendo chiara l’infrazione del codice della strada di cui è accusato.