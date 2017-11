Lo rende noto l'Anpi ​Sacrario gerarca fascista, condannato sindaco Affile Insieme al sindaco condanna per due assessori, accusati di apologia di fascismo per il monumento a Graziani

Il sacrario a Graziani ad Affile (Ansa)

Il sindaco di Affile Ercole Viri e due assessori, Giampiero Frosoni e Lorenzo Peperoni, sono stati condannati rispettivamente a otto e sei mesi per il sacrario al gerarca fascista Rodolfo Graziani. Lo rende noto l'Anpi. La Procura di Tivoli, che ricorrerà in appello, aveva chiesto due anni per il sindaco e un anno e sette mesi per i due assessori tutti accusati di apologia del fascismo. Il pm inoltre aveva chiesto la confisca del monumento.