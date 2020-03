L'appello Sala ai milanesi: resistere o sarà collasso sanitario Il sindaco: dico a Milano di resistere o disastro per sistema sanitario. Al governo: supermercati aperti la domenica o aumentano code

Nel suo consueto messaggio Facebook da Palazzo Marino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si rivolge ai suoi cittadini lanciando un forte accorato appello."Oggi siamo chiamati a resistere perché Milano non è ancora stata toccata dalla diffusione del virus come altre città lombarde e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari, ma anche perché immaginate il crollo di una città da 1 milione e 400mila abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario, sarebbe un disastro", ha detto il sindaco."Cari e care milanesi abbiamo vissuti degli anni d'oro - continua - ogni tanto per consolarmi torno con il pensiero all'Expo. Adesso siamo in un momento di difficoltà, ma le difficoltà vanno affrontate con coraggio". 'Ringrazio i milanesi che stanno facendo la loro parte e si stanno comportando bene con disagio e con fatica ma - sottolinea - questa è una lunga maratona non uno sprint'. Probabilmente le misure verranno inasprite. Da lunedì assicura Sala saranno forniti kit con mascherine e liquido disinfettante per medici e senzatetto. Infine indica il Fondo di Mutuo Soccorso per chi resterà senza reddito."Mi sto facendo sentire dal governo perché trovo profondamente sbagliato che i supermercati chiudano la domenica. Io capisco le loro difficoltà e le difficoltà con il personale, ma più si riducono gli orari più le code aumentano e ciò non va bene. i supermercati sono rimasti aperti in bei momenti la domenica, devono rimanere aperti oggi".