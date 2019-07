Audizione alla Camera Salario minimo. Inps: 4,3 milioni rapporti lavoro sotto 9 euro L'introduzione di un salario minimo legale comporterebbe costi di 17,5 miliardi di euro per le imprese, secondo le stime dei Consulenti del Lavoro

Condividi

L'Inps stima che il numero medio di rapporti di lavoro sotto la soglia dei 9 euro è pari a 4,3 milioni. Lo ha detto Ferdinando Montaldi, dirigente dell'Inps, in audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sull'istituzione della retribuzione minima oraria, precisando che la valutazione è stata fatta in base ai rapporti lavoro 2017 del settore privato.Su un totale di 14,9 milioni di rapporti di lavoro, il 28,9% si colloca sotto la soglia minima. L'importo complessivo delle retribuzioni lorde (comprensive della 13esima mensilità) sotto soglia è pari a 9 miliardi e 700 milioni che corrisponde a 2,3% del monte salari complessivo del 2017. Per i soli dipendenti delle aziende private non agricole, l'incidenza dei rapporti di lavoro sotto soglia scende al 25,9%, per retribuzioni complessive pari a 7,5 miliardi. Se si prescinde dal settore del lavoro domestico, l'incidenza dei rapporti di lavoro sotto soglia passa al 26,9% del totale dei rapporti.Considerando le aziende private non agricole, l'Inps rileva come l'incidenza dei rapporti di lavoro sotto la soglia dei 9 euro sia più alta al diminuire della dimensione aziendale: nelle aziende di piccole dimensioni (fino a 9 addetti) i rapporti di lavoro al di sotto della soglia minima sono pari al 38% del totale riferito alla classe, rispetto ad una media generale del 26%.I settori con il maggior numero di rapporti di lavoro al di sotto della soglia minima sono quelli del noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese (688 mila rapporti di lavoro per 1 miliardo e 736 milioni di massa retributiva); attività manifatturiere (672 mila rapporti di lavoro per 1 miliardo e 508 milioni di euro di retribuzioni lorde sotto soglia); servizi di alloggio e ristorazione (571mila rapporti di lavoro per 1 miliardo e 59 milioni di retribuzioni lorde); lavoratori domestici (482 mila rapporti di lavoro per 1 miliardo 912 milioni di euro di retribuzioni lorde sotto soglia), operai agricoli (414mila rapporti di lavoro per 312 milioni di retribuzioni complessive sotto soglia).L'introduzione di un salario minimo legale di 9 euro comporterebbe costi di 17,5 miliardi di euro per le imprese, secondo le stime del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel corso dell'audizione alla Camera. La cifra considera costi indiretti per 4 milioni di lavoratori pari a 5,5 miliardi di euro (includendo 1 milione di operatori agricoli, colf e badanti, non considerati nella stima dell'Istat di 4,3 miliardi di euro di costi) e costi indiretti di 12 miliardi per l'adeguamento dei livelli di inquadramento dei lavoratori sopra la soglia.