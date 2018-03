Mercati Sale inflazione in Usa, borse inquiete

di Paolo Gila A febbraio negli Stati Uniti i prezzi sono saliti dello 0,2% , che portano l’inflazione annua al 2,2%, oltre le aspettative degli analisti. Il timore che la Federal Reserve possa rivedere il piano di aumenti del costo del denaro ha messo dubbi negli investitori, i quali hanno ridisegnato i portafogli con una prevalenza di vendite sull’azionario. In questo clima anche Wall Street non risulta immune, con il Dow Jones e il Nasdaq in flessione dello 0,30 e dello 0,60% alle 17 e 30. In Europa Milano e Madrid hanno chiuso con un calo di meno di mezzo punto. Milano ha segnato -0,32 e Madrid – 0,46% Londra ha lasciato sul terreno l’1 e 05%, mentre la peggiore è stata Francoforte a – 1,59%. Sul mercato dei cambi l’euro si rafforza e sfiora quota 1 e 24 contro dollaro.