Salerno, incendio in casa: muoiono anziana donna e i suoi due figli Al vaglio ipotesi omicidio suicidio: sembra che il figlio minore avesse problemi di depressione

Tre persone, una donna di 82 anni e i due figli, sono morte nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Mercato San Severino (Salerno), in via Tommaso Sanseverino, nel centro della città. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco che poi hanno allertato i carabinieri della locale compagnia, che ora indagano sulle cause del rogo.Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è quella di un gesto deliberato. Sembra che il figlio minore della donna soffrisse di crisi depressive, quindi non si esclude che possa aver appiccato il fuoco provocando la sua morte e quella dei familiari, deceduti - presumibilmente - a causa delle esalazioni. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, i tre erano gi deceduti.