Mercati Salgono le borse. Scende lo spread

di Sabrina Manfroi Avvio in rialzo anche a Wall Street nell'ultima seduta della settimana: il Dj e il Nasdaq salgono dello 0,4% dopo il dato in calo sui nuovi occupati. In Europa proseguono in buon rialzo i principali indici, con lo Spread che scende notevolmente e si porta a 257 punti base, al 2,31% il rendimento dei decennali. Milano sale di oltre un punto percentuale, Parigi la migliore guadagna l'1,5%, +0,75% Francoforte, +0,86% Londra. In testa la Juventus, che balza del 5%, bene anche Diasorin, Ferragamo e Exor +2,8% mentre Fca cede lo 0,26%. Fuori dal listino principale in luce Mediaset +2,87%, in attesa di novita' sul riassetto del gruppo. Euro su dollaro sopra quota 1,13.