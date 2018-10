Rischio salmonella, Ministero richiama croissant Bauli e barretta proteica

Condividi

Il ministero della Salute ha richiamato alcuni prodotti per rischio microbiologico in quanto potrebbero essere stati contaminati da salmonella. I prodotti in questioni sono i croissant Bauli a lievitazione naturale con crema di latte e le barrette proteiche Protein+ White 31% (gusto Crema-Limone). In entrambi i prodotti, su alcuni campioni analizzati, è stata riscontrata presenza del batterio della salmonella. Nel caso di Bauli le confezioni sospette sono quelle con scadenza 30 novembre 2018. Il ministero raccomanda di non acquistare o di riconsegnare il prodotto al punto vendita.