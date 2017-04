"Il sistema pubblico sostenga il made in Italy" Salone del mobile,Mattarella: "Industria italiana sa affrontare con successo mercati internazionali" "L'Italia è il quinto Paese al mondo per saldo nell'attivo della bilancia commerciale, dopo Cina, Germania, Sud Corea e Giappone. A sottolineare il beneficio che deriva all'economia del nostro Paese dall'abbattimento delle barriere doganali, specialmente in Europa"

Il Salone del Mobile, che oggi apre i battenti alla fiera di Rho non è solo "un'attivitaá espositiva" ma il "simbolo di un metodo di lavorare insieme e di un modo d'interpretare la manifattura moderna". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione in corso a Rho. L'ambizione di questa fiera eè"costituire una piattaforma che, se fa incontrare, come ovvio, domanda e offerta, rappresenta altresi' un crocevia tra culture che si confrontano e si influenzano vicendevolmente, dando vita a un modello unico al mondo". Nato all'inizio degli anni '60, oggi il Salone ha "sviluppato una vocazione internazionale, diventando un punto di riferimento, riconosciuto a livello mondiale, nell'arredo e nel design".Il pubblico deve dare un "efficace sostegno" al made in Italy, ha detto Mattarella. "La formula vincente del made in Italy e del made by Italy, che sa mettere insieme l'esportazione di nostri prodotti e l'affermazione nel mondo di tecnologie, materie prime, approccio ai mercati, stile di vita italiani incalza il sistema delle imprese in tutti i settori e interpella il sistema pubblico perché sappia essere di efficace sostegno"."L'Italia è il quinto Paese al mondo per saldo nell'attivo della bilancia commerciale, dopo Cina, Germania, Sud Corea e Giappone. A sottolineare il beneficio che deriva all'economia del nostro Paese dall'abbattimento delle barriere doganali, specialmente in Europa", ha detto il presidente della Repubblica "Grande il risultato ottenuto dalla comunità internazionale nell'allargare gli orizzonti che consentono anche a Paesi medio-piccoli, come il nostro, di inserirsi, meritatamente, con le proprie capacità competitive, su mercati molto più ampi di quello domestico", ha sottolineato il capo dello Stato."La capacità di innovazione e di creatività che la filiera del legno e dell'arredo sa esprimere, in un ambito manifatturiero maturo come questo, testimonia che l'industria italiana è in grado di affrontare con successo i mercati internazionali, traendone benefici positivi per sé e per tutti i partner coinvolti": di questo è convinto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha inaugurato il Salone del Mobile di Milano.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che ripresa economica e ripresa civile possano coincidere. "La consapevolezza del nostro valore e delle energie che sappiamo mettere a sistema, espressa con misura e pacatezza, in un contesto internazionale in cui affiorano elementi di instabilità può far sì che ripresa economica e ripresa civile possano saldamente coincidere in una stagione che rinnovi fiducia sempre maggiore". Del resto il nostro Paese vanta "con orgoglio un settore (quello dell'arredamento, ndr) che vede l'Italia diffondere creatività e attrarre talenti da tutto il mondo e che contribuisce alla nostra fisionomia, alla nostra identità. Senza autocompiacimenti ma con soddisfazione, credo possiamo osservare - ancora una volta - come esistano nel nostro Paese espressioni di industriosità, unite a coscienza sociale diffusa che possono far progredire il nostro senso del bene comune".Il risultato ottenuto in termini economici dal comparto del mobile "rappresenta, in una fase di incertezza come l'attuale, un volano inestimabile, accompagnato da numeri significativi sul terreno dell'occupazione", ha detto Mattarella."Il fatturato del settore è in crescita; per quasi il 40% dovuto alla esportazione, con picchi che hanno raggiunto il 60%. Con l'Italia che contribuisce con il 30%, da sola, al volume delle esportazioni di mobili dell'area dell'euro".