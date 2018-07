Russia, un'oca cade nella fossa biologica ma viene salvata

Condividi

Nella provincia di Mosca un’oca è caduta in una fossa biologica in un orto. I due giovani che si trovavano nelle vicinanze si sono lanciati al salvataggio. Uno si è infilato nel fosso, mentre l’altro lo reggeva per le gambe. L’intervento è stato coronato di successo: l’oca è stata salvata.