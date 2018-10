Prefettura, vertice su criminalità ​Salvini a Napoli: "Tornerò qui dopo aver riportato l'ordine, entro fine anno 100 agenti in più"

Il ministro degli Interni Matteo Salvini è in Prefettura a Napoli dove presiede la riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Sul tavolo gli ultimi episodi di criminalità in città con particolare riferimento al fenomeno delle 'stese'."Il mio impegno sarà quello di ritornare in questa parrocchia dopo aver riportato un po' diin più" ha detto il ministro dell'Interno, lasciando la parrocchia del Buon Consiglio nel quartiere Vasto di Napoli dove ha incontrato il parroco don Vincenzo Balzano ed alcuni collaboratori della comunità. "È una questione di buonsenso, non c'entra niente il razzismo"."Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo. Nel quartiere - del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, l'obiettivo è di arrivare a zero irregolari".Applausi dai balconi del quartiereVasto e selfie con gli immigrati. Così è stato accolto in via Milano il ministro mentre si stava recando alla chiesa del Buon Consiglio. Alcune donne hanno urlato 'Matteo, Matteo aiutaci' riferendosi alla situazione che si registra nel rione.Una folla di persone ha urlato: "Siamo stanchi", per la questione della "immigrazione fuori controllo", a loro dire.