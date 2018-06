"Siamo al lavoro anche su cedolare secca e Imu" Salvini: avvieremo flat tax già dal 2018. Smonteremo legge Fornero "Penso che in neanche due settimane di vita questo governo stia dando tanti segnali positivi che gli italiani aspettavano da tempo" dice il vicepremier, nonchè ministro dell'Interno intervenendo all'assemblea della Confesercenti

"Non vengo a vendere propositi e promesse, ma a ricordare quanto contenuto nel programma". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sottolineando che "ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax"."Come da programma il nostro obiettivo è smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, introducendo subito la quota 100: 41 anni di anzianità contributiva penso siano sufficienti", ha poi spiegato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confesercenti. Ed ha aggiunto: "siamo al lavoro su cedolare secca anche per i commercianti e lo stop al pagamento dell'Imu per i negozi sfitti", concludendo che nel programma è prevista una "dura lotta all'abusivismo commerciale".Salvini incalzato dai cronisti si appresta a sottolineare: "Fosse per me non ci sarebbe alcun limite al pagamento in contanti". Infine un bilancio: "Siamo parte di una squadra che vuole costruire. Gli amici dei 5 Stelle giustamente vogliono vederci chiaro su costi, tempi e utilità di alcune opere. Su questo siamo al loro fianco. Detto questo, sanno loro come sappiamo noi che l'Italia ha bisogno di crescere, lavorare e commerciare. Penso che in neanche due settimane di vita questo governo stia dando tanti segnali positivi che gli italiani aspettavano da tempo".