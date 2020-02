Il leader leghista Salvini: chi è al governo pensi a governare non a comprare senatori Evento 'Roma torna capitale' organizzato dalla Lega al Palazzo dei congressi dell'Eur

"C'è in Parlamento qualcuno che, pur di tirare a campare e portare a casa lo stipendio, venderebbe anche la mamma. E questo è una grande tristezza. L'economia italiana è 27sima in Ue, invece di andare a cercare di comprare senatori, chi è al governo dovrebbe pensare a governare ma non sono in grado di farlo, mi sembra evidente".Così Matteo Salvini, parlando a margine della manifestazione leghista 'Roma torna capitale'."Non so se le cosiddette Sardine vogliono depotenziare l'agenzia che combatte mafia, camorra e 'ndrangheta". Così Salvini, in riferimento alla volontà, espressa dal movimento, di cancellare i decreti sicurezza voluti dall'ex ministro dell'Interno. E sulle dichiarazioni del leader delle Sardine, ha aggiunto: "Cosa vuoi che risponda a chi ti da del tamarro? Siamo seri"."Noi stiamo preparando il futuro programma di governo che per esempio prevede una pace fiscale per tutti quelli che hanno pendenze con Equitalia. Tutti famiglie, imprese, società". Così Matteo Salvini, parlando a margine della manifestazione 'Roma torna capitale'."La gente che vedo qui, ci dice che noi vinceremo, è solo una questione di tempo. Lo dico sottovoce, non siete dei romani normali, ci sono 20 gradi la gente è in spiaggia o a villa Borghese, si sta rilassando, mezza città aspetta la partita di stasera". Così il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della manifestazione su Roma, in corso nella Capitale. E ha aggiunto: "Sono orgoglioso di voi che siete la Roma vera"."Salvini solito chiacchierone: quello di Roma ladrona. Scorso anno ha affossato dl Salva Roma, togliendo milioni a romani. Anche oggi chiacchiera ma nessuno gli crede. Contano fatti, non parole. Voti poteri per Roma in Parlamento, poi potrà parlare. #GiuLeManiDaRoma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.