Manovra, Salvini: "Correzioni? Andremo fino in fondo"

''Ripeto al presidente Mattarella, agli analisti, ai finanzieri, ai burocrati di Bruxelles, che possono stare tranquilli perché io voglio lasciare ai miei figli un'Italia migliore, non un'Italia più indebitata''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine delle celebrazioni per i 50 anni dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.''Da 4 mesi -ha aggiunto- siamo vittime di pregiudizi: decreto sicurezza, dignità, manovra economica giudicati da gente che non ha neanche letto cosa c'è scritto, quando leggeranno quanto investiamo in scuola, sviluppo, detassazione, capiranno che abbiamo disegnato un'Italia che cresce''. E aggiunge: "La risposta dello spread? Nervosismo iniziale. Si tranquillizzeranno anche i signori dello spread".Il ministro dell'Interno poi assicura - incalzato dai cronisti - che il ministro dell'economia, Tria resta nel governo. Poi - sempre parlando della manovra - ha aggiunto: "Dopo le chiacchiere della sinistra, il nostro è il Governo che aiuta davvero gli imprenditori: meno tasse e meno burocrazia, dalle parole ai fatti".Salvini infine è tornato a parlare - alla festa della Polizia a Roma - della centralità della sicurezza dei cittadini per questo governo. E ha confermato la volontà di lavorare in questa direzione. Lotta senza quartiere alla criminalità organizzata. Sul fronte dell'immigrazione inoltre - dai profili social - ribadisce: "Le Ong perdono il pelo ma non il vizio... E io confermo: stop al traffico di esseri umani, mai più in Italia!".