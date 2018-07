Governo Salvini: incontro con Mattarella è stato utile. Nessun accenno ai fondi della Lega Da quanto si apprende da ambienti del Quirinale, nel corso del 'faccia a faccia' si è parlato di immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni mafiosi e di Libia. Nessun riferimento alla magistratura. Il vicepremier ora si trova a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema immigrazione in vista del vertice Nato e della riunione dei ministri dell'Interno Ue a Innsbruck

"Utile, positivo e costruttivo". Così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l'incontro con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Incontro che è durato quasi 40 minuti. Salvini ha lasciato il Quirinale da solo - a bordo della sua auto - con la scorta e non si è fermato a parlare con i giornalisti. Ora si trova a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema immigrazione in vista del vertice Nato e della riunione dei ministri dell'Interno Ue a Innsbruck.Da quanto si apprende da ambienti del Quirinale, nel corso del 'faccia a faccia' si è parlato di immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni mafiosi e di Libia. Nessun riferimento alla magistratura come d'altronde era trapelato nei giorni scorsi. Dunque, non è stata affrontata la vicenda dei fondi della Lega.Il vicepremier prima di salire al Colle aveva detto in una intervista alla Verità, che prima di tutto al Capo dello Stato gli avrebbe reso conto: " di un mese di lavoro al Viminale, sul fronte immigrazione e sulla lotta alla mafia". "Poi - ha proseguito - gli farò presente che noi siamo tranquilli e sereni, che la nostra è una gestione trasparente da anni. E se fosse necessario gli racconterò che cosa è successo dieci anni fa". Per chi dice che i dirigenti della Lega "hanno rubato", precisa Salvini, "sono già partite le querele. Non si devono permettere. Noi siamo parte lesa. Abbiamo studiato il caso: l'unico precedente del genere è in Turchia".