Ospite a Non è l'Arena Def. Flat Tax, Salvini: "Quest'anno tanti pagheranno il 15% in meno"

di Tiziana Di Giovannandrea Il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in collegamento a 'Non è l'Arena', afferma che lava inserita nel Def perché "pagare meno tasse non è un capriccio di Salvini, serve al paese". E prosegue: "Non vogliamo fare tutto in un colpo solo ma bisogna partire" e "quest'anno tante partite Iva pagheranno il 15% di tasse in meno" aggiungendo che sul tema del taglio delle tasse "non voglio più dei no, dei forse, dei rimandiamo".Sul temaSalvini asserisce che sulla Fornero non si torna indietro "neppure con l'intercessione di Padre Pio": "Se faccio una cosa la faccio seriamente. Non è questione di uno, due o tre anni. Se cominciamo a fare qualcosa, lo facciamo fino in fondo. Neanche se torna Padre Pio sulla Terra io torno indietro sulla Legge Fornero".Sul temae sul denaro stanziato per risarcire gli italiani risparmiatori vittime degli istituti di credito, Salvini dice: "Gli italiani ci chiedono coraggio, io l'ho dimostrato, mi aspetto altrettanto da altri ministri. Al ministero dell'Economia forse qualcuno aspetta il permesso dell'Unione Europea per restituire i soldi".Per Salvini, poi, la questione dellain Italia entro la fine del mandato rimane un altro tema centrale dell'azione del governo: "Bisogna chiudere tutti i campi Rom in Italia. Se ci sono Rom che si vogliono integrare sono benvenuti, per gli altri è finita la musica. Non capisco perché debba esserci qualcuno che vive al di fuori della legge", ha sottolineato.Sulle condizioni in cui versa la, Salvini sostiene che sui rifiuti il Comune dovrebbe muoversi: "Roma è in condizioni difficili con i rifiuti e i topi. I romani meritano di più. Se a Roma in alcuni quartieri alle dieci di mattina ci sono immondizia per strada, topi e gabbiani, anche il Comune dovrebbe darsi una mossa".Sul tema, il ministro dell'Interno e vicepremier asserisce che rifarebbe tutto ciò che ha fatto fin qui: "La nave Sea Eye in Italia non arriva. Il mio obiettivo è salvare vite, i governi passati hanno fatto arrivare 5-6-700mila migranti, provocando migliaia di morti. Qui si arriva con il permesso di soggiorno, dicendo grazie e per favore. Sono orgoglioso non solo di avere azzerato gli sbarchi ma soprattutto meno morti. Abusivamente in Italia non si arriva più".In vista delleSalvini enuncia che necessita un ministro italiano a Bruxelles: "Appena dopo le elezioni europee ci vuole un ministro che stia a Bruxelles. Non mi interessa che sia della Lega, conta che sia italiano e difenda agricoltori, pescatori e commercianti italiani".