Le risposte dei togati alle accuse del Viminale Lo scontro tra Salvini e i magistrati: per la Corte d'Appello è "linciaggio morale" Chiesta al Consiglio superiore della magistratura l'apertura di una pratica a tutela. Salvini: "Nessun linciaggio, nessun dossier"

La presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita Cassano, si è rivolta al Consiglio superiore della magistratura per richiedere una "pratica a tutela, per riaffermare la piena legittimità dell'operato del magistrato e ristabilire il rispetto reciproco tra le istituzioni dello Stato". L'offensiva di Salvini nei confronti dei giudici di Firenze comincia a raccogliere le reazioni a favore di una difesa dell'istituzione giudiziaria e della sua indipendenza dal potere esecutivo. Il vicepremier ieri ha esplicitamente attaccato l'operato dei magistrati fiorentini e in particolare del giudice Luciana Breggia, alla quale ha dedicato un 'dossier' riguardo alla sentenza che ha escluso il ministero dal giudizio sull'iscrizione anagrafica di un immigrato.La giudice Luciana Breggia, continua Cassano, è stata "ingiustamente sottoposta a linciaggio morale" ed "esposta per i gravi attacchi subìti a pericolo per la sua incolumità, attesa la risonanza mediatica e l'effetto moltiplicatore della galassia dei social. Riaffermo il diritto di ogni magistrato in nome della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente sancita, di partecipare alle iniziative culturali e scientifiche che costituiscono un ineliminabile momento di confronto nella consapevolezza che il pluralismo culturale è il fondamento di ogni Stato democratico".Infatti in ballo, oltre alle sentenze, c'è anche l'adesione di Breggia a convegni e dibattiti pubblici dove, secondo il Viminale, ha chiarito la sua idea di immigrazione censurando l'uso della parola 'clandestini' e ha partecipato alla presentazione del libro di un avvocato dell'Asgi dal titolo 'L'attualità del male: la Libia dei Lager è verità processuale'.Nel mirino del Viminale sono finite anche la presidente della seconda sezione del Tar toscano, Rosaria Trizzino e la giudice Matilde Betti del tribunale di Bologna: la prima per aver annullato l'ordinanza del prefetto di Firenze sulle zone rosse e la seconda, insieme a Luciana Breggia, per non avere accolto il ricorso del ministero dell'Interno contro la decisione che disponeva l'iscrizione nel registro anagrafico di due cittadini richiedenti asilo.Anche l'associazione che riunisce la maggior parte dei Consiglieri di Stato "ritiene necessario, oltre che esprimere vicinanza e stima ai magistrati attaccati, ricordare che i provvedimenti della magistratura possono essere impugnati, criticati e diventare oggetto di dibattito pubblico, senza però mai personalizzare, e soprattutto senza confondere il piano dell'attività giudiziaria con quello della libertà d'espressione". Poi, difende l'opportunità che un togato, al di fuori delle sue funzioni, partecipi a dibattiti, convegni e presentazioni, e ricorda che "la libertà di espressione è diritto riconosciuto dalla Costituzione a tutti, anche ai magistrati. Del resto, l'idea di un magistrato isolato nella (e dalla) società e del tutto estraneo al dibattito pubblico è anacronistica"."Nessun linciaggio, nessuna minaccia, nessun dossier: ho intenzione di usare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per sapere se è normale e opportuno che alcuni magistrati, pubblicamente schierati contro la politica del governo, abbiano giudicato in cause che coinvolgevano il Viminale. Mi spiace che venga chiamato in causa il Csm, che in queste settimane ha altro a cui pensare. Lavoro per la sicurezza di tutti gli italiani, magistrati compresi". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, replicando alla presidente della Corte d'appello di Firenze.