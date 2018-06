'Basta con traffico esseri umani' Salvini: nave Open Arms ha soccorso migranti in acque libiche, si scordino porto italiano Il vicepremier, ministro dell'Interno ha detto che gli scali del nostro Paese resteranno chiusi anche oltre l'estate e di averne già discusso con Danilo Toninelli: "emaneremo una circolare che chiude i porti". Le Ong si ribellano. "Distruggere il lavoro delle organizzazioni e la capacità di salvataggio nel Mediterraneo - twitta Msf - porterà solo a più morti inutili in mare"

Questa nave @openarms_fund si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, Ong e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano.

Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono.#chiudiamoiporti pic.twitter.com/mFrbEXNTHq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 giugno 2018

Il vicepremier, ministro dell'Interno, Matteo Salvini torna ad attaccare le Ong. Sul suo profilo Facebook, parla della nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, che - scrive "si è lanciata poco fa verso un barcone e,prima dell'intervento di una motovedetta Libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di immigrati a bordo". E prosegue: "Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, associazione e bandiera della Spagna: si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di esseri umani: meno persone partono, meno persone muoiono".Salvini - in una delle ultime interviste al Corriere - ha ribadito: "Conte ha messo nero su bianco il discorso sulle Ong. Che è un discorso chiuso, loro non sono più legittimate - chiarisce - si è sancito che nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica. E infatti Malta chiude e l'Italia ha già chiuso i suoi porti. Anzi, abbiamo chiuso per gli attracchi di queste navi anche quando non portano migranti. Le navi straniere finanziate in maniera occulta da potenze straniere in Italia non toccheranno più terra".Matteo Salvini ieri aveva ribadito che le navi umanitarie non solo non potranno utilizzare i porti italiani per sbarcare i migranti salvati al largo della Libia ma l'ingresso sarà loro vietato anche solo per i rifornimenti. Dunque niente più approdo a Catania, Augusta o Pozzallo per caricare cibo, acqua e gasolio. Salvini ha poi detto che gli scali resteranno chiusi anche oltre l'estate e di averne già discusso con Danilo Toninelli: "emaneremo una circolare che chiude i porti".Sulla stessa lunghezza d'onda i partner europei che a conclusione del vertice di Bruxelles hanno ribadito la necessità di non interferire con il lavoro delle autorità libiche. "Abbiamo inviato un messaggio a tutti, anche alle Ong - conferma il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk - devono rispettare la legge e non devono ostacolare il lavoro della Guardia Costiera libica". Parole alle quali le Ong si ribellano. "Distruggere il lavoro delle organizzazioni e la capacità di salvataggio nel Mediterraneo - twitta Msf - porterà solo a più morti inutili in mare. Un costo umano orrendo". "Non è una buona notizia" aggiunge Sos Mediterranee che però conferma l'impegno: "fino a quando degli esseri umani rischieranno la loro vita in mare, noi proseguiremo la nostra missione per cercare, soccorrere, proteggere e testimoniare".